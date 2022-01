Corona war gleich zweimal Spielverderber

Zu einer Zwangspause waren die Herren und Damen des UHC Hollabrunn verdonnert. Der Grund war wieder einmal – erraten – Covid-19. So musste die Meisterschaftspartie der WHA Challenge in St. Pölten abgesagt und verschoben werden, da es bei den Landeshauptstädterinnen in der Vorwoche einen großen Corona-Cluster gab.

Daher gilt der volle Fokus der Hollabrunnerinnen bereits dem Heimspiel gegen DHC WAT Fünfhaus, das am Samstag in der Weinviertel-Arena stattfindet. „Es wird eine starke Leistung notwendig sein, um Punkte mitnehmen zu können. Das wird nach der langen Pause aber sicher nicht einfach“, gab UHC-Manager Gerhard Gedinger einen Ausblick. „Aber ich bin guter Dinge, dass wir endlich wieder anschreiben.“

Auch bei den Bundesligaherren schlug das Virus zu, das Testspiel gegen WAT Fünfhaus in der Weinviertel-Arena wurde ebenfalls wegen positiver Fälle sicherheitshalber abgesagt. Dafür wurde fleißig für den Re-Start der HLA Challenge trainiert.

Beim UHC setzt man nämlich seit Jahresbeginn auf eine Kooperation mit dem bekannten Hollabrunner Fitnessstudio Codetraining. „Julia (Anm.: Codet) bietet in ihrem Studio mit dem EMS-Training einen Bereich an, der für unsere Spieler als Prophylaxe bzw. in einer Rehabilitationsphase extrem wichtig ist“ freut sich Gedinger über die Zusammenarbeit mit Codet.