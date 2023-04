Handballer retteten den „Osterhasen“

Werbung

Nach dem Heimspiel gegen Graz am 18. Februar wurde von jungen Spielerinnen des UHC Hollabrunn spätabends ein junger, wenige Wochen alter Feldhase bibbernd vor der Weinviertelarena vorgefunden. Nach kurzer Überlegung entschloss sich UHC-Manager Gerhard Gedinger, ihn in seine Obhut zu nehmen.

„So wie ich das beurteilen konnte, war die Überlebenschance größer, wenn ich ihn mitnehme“, so Gedinger. Nach Rücksprache mit einer Tierärztin übergab der Manager „Casper“ – wie man ihn in der Zwischenzeit taufte – in die kompetenten Hände einer Mitarbeiterin der Tierklinik AniCura. Laut Auskunft sollte der Hase nach der Erstversorgung, wenn er überlebt, in eine Tierpflegestation übersiedeln.

Vor wenigen Tagen kam nun der Bildbeweis, dass er es allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft und sich auch schon ordentlich ausgewachsen hat. „Das hat mich schon berührt“, war Gedinger happy.