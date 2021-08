Sechs Tage lang brachten sich 13 Spieler und zwei Betreuer des UHC Hollabrunn im Rahmen eines Trainingslagers am Hochkar, genauer gesagt im JZFA Sport-Resort, in Form für die neue Saison. Einzig „Scharfschütze“ Kristof Gal und Rückkehrer bzw. Routinier Mario Dubovecak fehlten aus beruf lichen Gründen.

Das Programm war dicht getaktet, in der Früh wartete ein Morgenlauf, danach ging es in die Kraftkammer und schließlich konnte nachmittags auch in der Halle handballspezifisch ordentlich gearbeitet werden. Für die Hollabrunner enorm wichtig, da die Weinviertel-Arena aufgrund der Bodenumbauten erst Ende August bzw. Anfang September zur Verfügung steht. Aber auch das Teambuilding kam nicht zu kurz, neben gemeinsamen Kegelabenden, Olympiaschauen und Pokern wurde gewandert. „Für mich war das Wichtigste, dass die Mannschaft so ein wenig neu zusammenwächst. Ich denke, das ist uns auch gut gelungen“, freute sich UHC-Manager Gerhard Gedinger.

Last-Minute-Neuzugang Mario Horvacki war ebenso mit von der Partie und fügte sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein. Zudem deutete er in den ersten Trainings bereits sein Potenzial an. „Er wird uns im Rückraum bestimmt weiter helfen können“, glaubt Gedinger.

Nach der Rückkehr in die Bezirkshauptstadt gab es weitere gute Nachrichten für seine Mannen und ihn: Erhielt der UHC doch deutlich mehr Hallen zeiten in Tulln als geplant und da es auch mit der Eggenburger Sporthalle gut aussieht, dürfte der „Worst Case“ – sprich kaum in einer Halle trainieren zu können – wohl ausbleiben. „Da ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Zudem hat Tulln jetzt auch den Vorteil, ziemlich genau zwischen Hollabrunn und Wien zu liegen, womit allen Spielern geholfen wird.“

Wie geht es jetzt weiter bei Coach Belas, Kapitän Goran Vuksa und Co.? Diese Woche wird weiter hart geschwitzt, ehe am Samstag das erste Testspiel auf dem Programm steht – auswärts gegen Bundesliganeuling SG Krems/Langenlois.