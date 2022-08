Schützensport: Benny Schneider wird jüngster Klubmeister

Werbung

Zum 55. Mal trug der Jagd- und Sportschützenclub Hollabrunn seine Klubmeisterschaft am vergangenen Wochenende am Thernerberg aus. 36 Schützen des JSC waren zum Wettkampf angetreten, welcher über zehn Einzeldisziplinen ging. Traditionell ist der Klubmeister jener Schütze, welcher in der Gesamtwertung triumphiert.

Ausgerechnet der 18-jährige Junior Benjamin Schneider schaffte diese schwierige Aufgabe heuer mit Abstand am besten. Schneider, der sich in diesem Jahr nur dem olympischen Skeet widmen wollte und hier schon tolle Erfolge verzeichnete, zeigte quer durch die Bank eine unglaubliche Trefferquote. Er siegte in fünf von zehn Einzeldisziplinen – das bedeutete den überragenden Sieg. „Damit krönte sich Benny zum jüngsten Klubmeister in der Vereinsgeschichte“, war auch Vater und JSC-Obmann Herwig Schneider stolz.

Bruder Florian (21) folgte als Zweiter auf dem Podest, Dritter wurde der Hippersdorfer Ferdinand Haas. Der Landtagsabgeordnete Richard Hogl nahm dann gemeinsam mit Präsident Schneider und Schießleiter Hermann Fritz die Siegerehrung vor.