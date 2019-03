Während der Ski-Weltcup für Marcel Hirscher und Co. am vergangenen Wochenende zu Ende ging, dauert die Saison für die Para-Ski-Asse noch länger an. Zum Glück für Martin Würz, der im spanischen La Molina seinen zweiten Weltcupsieg seiner Karriere feierte – und den ersten in dieser Saison.

Dabei war die Anreise eine wahre Odyssee, knapp 20 Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Mit einem lockeren Slalomtraining brachte er sich in Form für den ersten Bewerb, den Riesentorlauf. „Mit zwei soliden Durchgängen konnte ich den achten Platz erreichen, das war schon vielversprechend“, resümierte Würz. Tags darauf fand der erste von zwei Slaloms statt, in dem der Weinviertler das Podium als Vierter nur knapp verpasste. Noch besser war dann der zweite: Als Dritter nach dem ersten Lauf „probierte ich noch einmal alles“, strahlte Würz und schaffte es auf Platz eins. Dennoch zeigte er sich danach auch selbstkritisch: „Ich profierte an diesem Tag auch davon, dass der eine oder andere gute Slalomfahrer Fehler machte.“ Jetzt ist Erholung angesagt, ehe noch das Weltcupfinale in Morzine (Frankreich) ansteht.