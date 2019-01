Letzte Woche fand der Saisonhöhepunkt für den Maissauer Top-Skifahrer Martin Würz statt: die Para-Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Kranjska Gora. Dabei ging der 25-Jährige im Riesentorlauf und Slalom an den Start. Großes Ziel des Weinviertlers war es, eine Medaille zu holen, das sollte am Ende aber nicht ganz gelingen. Dennoch konnte er zufrieden die Heimreise antreten, da er beide Male mit den Weltbesten mithalten konnte.

Den Auftakt bildete der RTL. Nach dem ersten Durchgang platzierte sich Würz auf dem zehnten Zwischenrang. „Damit war ich schon zufrieden“, resümierte er. Im zweiten Durchgang konnte dieser Platz mit einer engagierten Fahrt gehalten werden. „Ein gelungener Auftakt dieser WM.“ Damit stieg natürlich das Selbstbewusstsein vor seiner Paradedisziplin, dem Slalom. Aufgrund seiner guten Trainingsleistungen ging der ÖSV-Fahrer voll motiviert in das Rennen.

Bei leichtem Schneefall und einer eisigen Piste „kam ich leider nicht so ins Fahren, wie ich es mir vorgestellt hatte“, seufzte Würz im Ziel und lag „nur“ auf den achten Zwischenrang. Im zweiten Durchgang war er risiko bereit, verbesserte sich noch um zwei Ränge und wurde letztendlich Sechster.

Die Bilanz fiel zwiegespalten aus: „Da der Slalom meine Spezialdisziplin ist und ich im Training meistens sehr schnell war, bin ich mit der Platzierung nicht ganz zu frieden. Ich tue mir bei eisigen Pistenverhältnissen sehr schwer und wir hatten in der Vorbereitung leider nie so harte Verhältnisse.“ Und Würz fügt noch äußerst ehrlich hinzu: „Daher bin ich eigentlich mit der Leistung, die ich abgeliefert habe, zufrieden, da ich es momentan auf so eisigen Pisten nicht wirklich besser kann.“ Jetzt geht die Saison mit weiteren Starts im Europa- und Weltcup weiter.