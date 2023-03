45-Jahr-Jubiläum: Zellerndorfer Volleyballer feierten

Werbung

Ein Jubiläum gab es kürzlich in Zellerndorf zu feiern: Der gebürtige Zellerndorfer Wolfgang Fleischer (Anm.: 66 Jahre alt) gründete vor 45 Jahren mit Josef Rohringer einen Verein und bot über Jahrzehnte im Turnsaal der Mittelschule Schüler- und Erwachsenenturnen sowie Volley- und Handball an.

In seiner Aktivzeit unterrichtete der sportliche Pensionist die Neigungsgruppe Volleyball, Mathematik und Werken an den Mittelschulen in Retz und Zellerndorf und leitet heute noch die „Hot Volleys Zellerndorf“. „Wir haben zahlreiche Freundschaftsspiele mit Vereinen der Umgebung bestritten, auch mit den Znaimer Volleyballern.“ Stolz ist er auf die zweimalige Teilnahme seines Vereines am NÖ Volleyballcup.

Beim heurigen Jubiläumsturnier nahmen zehn Mannschaften teil. „Meine Mannschaft erkämpfte sich den Sieg vor den Wullersdorfern“, freut sich Fleischer.

Heute werden Schüler- und Damengruppen mit insgesamt 25 Mitgliedern geführt sowie eine Herrengruppe mit 20 Spielern. Allesamt werden von Fleischer unermüdlich betreut. Der frühere Hauptschullehrer spielt nicht nur gerne Volleyball, sondern ist auch ein begeisterter Tennisspieler. „Wenn es die Zeit erlaubt, fahre ich gerne mit meinem Motorrad, einer Harley Davidson, aus.“