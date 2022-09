Dieses EM-Silber glänzt für Ziersdorferin wie Gold

Werbung

Zwei Schwestern, eine Leidenschaft – das trifft auf die Ziersdorfer Hohenauer-Schwestern zu: Lilli Hohenauer kürte sich am Sonntag zur Beachvolleyball-Vize-Europameisterin in der U18, Emma Hohenauer wurde bei den Staatsmeisterschaften Fünfte – sie platzieren sich damit unter Österreichs Beachvolleyball-Elite.

Doch der Reihe nach: Die 15-jährige Lilli Hohenauer war in der vergangenen Woche mit Partnerin Lia Berger bei den U18-Beachvolleyball-Europameisterschaften in Griechenland am Start. Mit zwei Siegen und einer Niederlage in der Gruppenphase kämpften sie sich mit dem Umweg über die Zwischenrunde bis ins Halb finale vor, in dem sie am Sonntag die Niederländerinnen Mila Konink/Noa Sonneville schlugen.

Im großen Finale in Loutraki, etwa eine Stunde von Athen entfernt, trafen Berger/Hohenauer dann auf die tschechischen Zwillingsschwestern Katerina und Anna Pavelková. Dabei hielten sie zwar lange Zeit gut mit, mussten sich am Ende aber in zwei Sätzen mit 18:21 und 14:21 geschlagen geben. Dennoch dürfen sie sich nun Vize-Europameisterinnen nennen.

„Das bedeutet mir sehr viel, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Wir sind extrem stolz, dass wir Österreich dort vertreten durften und mit einer so guten Leistung heimgekommen sind“, meinte Hohenauer überglücklich.

Schwester drückte vor dem Bildschirm Daumen

Aus der Ferne angefeuert wurde sie dabei auch von ihrer älteren Schwester. „Ich habe mir daheim alle Streams angeschaut und mitgefiebert. Gerade, weil sie noch so jung sind, war das eine super Leistung“, meinte Emma Hohenauer. Die 16-Jährige war am Wochenende selbst im Einsatz. Sie war mit Marie Bruckner bei den Austrian Beach Volleyball Championships in Baden am Start. Nach Anfangsschwierigkeiten im ersten Gruppenspiel entschieden sie das zweite Match für sich und zogen am Samstag über die Zwischenrunde ins Viertelfinale ein.

Das Aus kam gegen die Bronzemedaillengewinner

Dort mussten sie sich dann allerdings den späteren Drittplatzierten Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr geschlagen geben und beendeten die Staatsmeisterschaften auf Platz fünf.

„Am zweiten Tag haben wir wirklich gut gespielt, es hat halt dann leider gerade nicht gereicht“, fasste Hohenauer zusammen. Das Turnier diente Hohenauer/Bruckner vor allem zur Vorbereitung, für das Duo geht es in der nächsten Woche nämlich zu den U19-Welt meisterschaften in der Türkei.