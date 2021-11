Ernüchterung pur für UNIONvolleys nach schwarzem Wochenende

Volley League Women

Für die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn endete das verlängerte Wochenende nach der 1:3-Niederlage am Freitag gegen Graz mit einer weiteren Enttäuschung. Sie spielten zu Allerheiligen zu Hause gegen den bis dahin punktelosen Tabellenletzten Hartberg – und verloren auch diese Partie.

Dabei taten sich die Weinviertlerinnen von Beginn an schwer, ins Spiel zu finden, machten viele Eigenfehler und verloren den ersten Satz mit 19:25 sowie den zweiten klar mit 10:25. Erst im dritten Satz waren die Hausherrinnen richtig im Spiel angekommen und boten den Zusehern ein spannendes Spiel auf hohem Niveau. Beim Stand von 23:19 aus Sicht der UNIONvolleys war der Satz schließlich schon beinahe gewonnen, Angriffsfehler gaben den Hartbergerinnen aber die Chance, wieder heranzukommen. Bisamberg/Hollabrunn erarbeitete sich zwar eine weitere Möglichkeit, den Satz zu gewinnen, konnte diese aber nicht nutzen – und verlor daher mit 27:29. Somit entschieden die Steirerinnen das Spiel im Endeffekt klar mit 3:0 für sich.

„Das war wirklich eine Enttäuschung. Aber das Leben geht weiter und morgen heißt es am Training weiterarbeiten und die nächste Chance nutzen“, erklärte Kapitänin Janine Vogl nach dem Spiel. Für Trainerin Danuta Brinkmann ist der Plan für die nächsten Trainings klar: „Mit vielen Spielsituationen gegen Einzel- und Doppelblock werden wir kreative Lösungen finden lernen.“

2. Bundesliga Herren

Die Herren der UNIONvolleys traten am Samstag gegen Wolfurt an. In einer hart umkämpften Partie ging es hin und her, keine der beiden Mannschaften konnte sich wirklich absetzen. So musste es in den Entscheidungssatz, in welchem Bisamberg/Hollabrunn mit 15:13 knapp die Nase vorne hatte – Endstand 3:2. Damit setzten sie ihren Erfolgslauf fort und sind als einziges Team noch ungeschlagen.