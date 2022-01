Intensives Wochenende für UNIONvolleys

Austrian Volley League Women

Die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn blicken auf ein intensives Wochenende zurück. Sie spielten am Samstag auswärts gegen Hartberg, am Sonntag stand bereits ein Heimspiel gegen Salzburg am Programm.

In Hartberg startete die Mannschaft zwar gut in die Partie, musste sich im ersten Satz allerdings noch mit 16:25 geschlagen geben. Im zweiten Satz schafften es die UNIONvolleys dann aber, vor allem die gegnerischen Außenangreiferinnen gut unter Kontrolle zu bekommen, und waren auch in ihrem eigenen Angriffsspiel konstant.

Somit gewannen sie den Satz knapp mit 25:23. Im dritten und vierten Satz konnten sie daran allerdings nicht mehr anschließen, verloren mit 17:25 sowie 13:25 und mussten sich den Steirerinnen mit 1:3 geschlagen geben. „Es ist uns leider nicht gelungen, die gute Leistung durchgängig auf den Platz zu bringen“, analysierte Co-Trainer Tobias Micheli.

Gegen Salzburg mussten die Weinviertlerinnen unter erschwerten Bedingungen antreten. Mit nur neun verfügbaren Spielerinnen konnten sie zwar einen Satz für sich entscheiden, verloren am Ende aber erneut mit 1:3. „Positiv war aber, dass wir trotz der schwierigen Situation den Satz gewonnen haben“, fasste Micheli zusammen.

2. Bundesliga Herren

Auch für die Herren standen am Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Am Samstag mussten sie sich auswärts Tabellenführer Wolfurt knapp mit 2:3 geschlagen geben und im elften Spiel ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Bereits am Sonntag ging es für sie in Mils weiter. Gegen die Tiroler gewannen sie allerdings mit 3:1.