Die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn befinden sich jetzt endlich in der Vorbe reitung auf den Saisonstart der 1. Bundesliga am 26. September. Mit dabei sind auch die beiden jüngsten Neuzugänge Anett Hollas aus Estland und Alexandra Pany vom VC Simmering. Cheftrainer Zoran Nikolic sprach mit der NÖN über das Training und seine Erwartungen für die Saison.

NÖN: Wie läuft die Vorbereitung auf die Saison bisher?

Zoran Nikolic: Wir trainieren regelmäßig und intensiv. Das ist in dieser Vorbereitungsphase sehr, sehr wichtig, denn was wir jetzt machen, wird uns durch die Saison bringen. Im Moment trainieren wir sechs bis sieben Mal pro Woche, und das wird so bleiben, bis Schule und Universität wieder anfangen. Außerdem beginnen jetzt auch schon die ersten Freundschaftsspiele, bei denen wir alle Spielerinnen testen können.

NÖN: Sind alle Spielerinnen fit oder gibt es Verletzte?

Wir haben keine Verletzten, es sind alle Spielerinnen dabei und ich hoffe, dass das die ganze Saison so bleiben wird.

Wie sieht es mit den Neuzugängen aus?

Gute Mädels mit der nötigen Qualität, aber sie werden noch Zeit brauchen. Dennoch bin ich nicht unzufrieden.

Worauf liegt im Training im Moment der Fokus?

Wir machen zweimal pro Woche Kraft, laufen zweimal und arbeiten mit Medizinbällen, Sprungseilen, Hürden und verschiedenen anderen Dingen. Meistens sind wir also noch immer im konditionellen und im Kraftbereich. Aber auch im technischen Bereich, das ist ganz klar. Bald fangen wir aber mit dem taktischen Bereich an, das ist die zweite Phase in unserer Vorbereitung.

Was sind eigentlich Ihre Ziele für die Saison?

Unser Ziel ist es, unseren Zuschauern, Sponsoren und der Mannschaftsführung attraktiven und interessanten Volleyballsport zu bieten. Außerdem wollen wir auch unsere Jugendspielerinnen in der ersten Mannschaft etablieren. Als Drittes wollen wir in der 1. Bundesliga bleiben, also den Klassenerhalt schaffen. Wenn wir aber mehr Möglichkeiten haben, werden wir sie nutzen. Wir möchten gegen jeden Gegner gewinnen, egal wie stark er ist und welche Spielerinnen er hat.