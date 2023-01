LAC Pulkautal: 50 Jahre „baggern“

Werbung

Kurz vor Weihnachten gab es gleich doppelten Grund zur Freude für den LAC Pulkautal aus Haugsdorf. Zum einen wegen der Weihnachtsfeier und zum anderen, weil man sein 50-Jahr-Jubiläum mit einer Generalversammlung beging.

Bei den Neuwahlen wurde Obmann Florian Kitla in seinem Amt bestätigt, der dann auch Anton Schwarz für seine 40-jährige Tätigkeit als Obmann an der Vereinsspitze und Engelbert Höller, der seit der Vereinsgründung bereits Funktionär und Sportlicher Leiter im Verein war, dankte. Am 17. April 1972 wurde der Verein als Leichtathletik Club von der damaligen Landjugend (LFW) abgespalten. Ursprünglich wurden verschiedene Sektionen gemacht, unter anderem auch Kinder- und Damenturnen.

Am Neujahrstag war es um den LAC geschehen

Als dann am 1. Jänner 1976 das erste Netz für Volleyball angeschafft wurde, war es um die Haugsdorfer geschehen. Seitdem steht dieser Sport – mit Ausnahme von Sportzeichen in manchen Leichtathletikdisziplinen – im LAC-Mittelpunkt. 1980 gab es dann einheitliche Dressen und bis heute wird im Pulkautal „gebaggert.“

Neben dem wöchentlichen Training nehmen einige Mitglieder an Meisterschaften teil, wie etwa Christian Kralitschek und Leopold Heugl bei den Polizei-Landesmeisterschaften im Beachvolleyball. Zudem gibt es diverse Ausflüge und eine Kooperation mit dem Zellerndorfer Verein.

Aktuell gibt es ca. 30 Mitglieder, zu den Trainings kommen meistens ein dutzend Spieler, „sodass wir immer vernünftig spielen können“, wie Schriftführerin Judith Bergkirchner berichtete. Stichwort Spiel: Am Meisterschaftsbetrieb des niederösterreichischen Volleyballverbandes nimmt man nicht teil, das ist auch in Zukunft nicht geplant.

Zum Jubiläum ist ein Hobby-Turnier geplant

Stattdessen werden Turniere ausgespielt mit anderen Hobbytruppen, wie etwa aus Ziersdorf, Guntersdorf, Hollabrunn oder eben Zellerndorf. Zum 50-Jahr-Jubiläum wollen die Haugsdorfer aber noch unbedingt ein Turnier ausrichten.

Der Verein ist für alle, die Freude am Sport – speziell am Volleyballspiel – haben, und trifft sich jeden Dienstag um 20 Uhr in der Volksschule in Auggenthal. Gerne können Interessierte jederzeit zu einem Schnuppertraining vorbeikommen!