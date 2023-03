Platz sieben im Kreis der Besten Österreichs für UNIONvolleys

Werbung

Topmotiviert und bestens vorbereitet reisten die Unter-20- Mädchen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn vergangenes Wochenende nach Klagenfurt, um an den österreichischen Meisterschaften in dieser Altersklasse teilzunehmen.

Zunächst ging es in die Gruppenphase, in der die Weinviertlerinnen mit einem 2:1-Erfolg über die VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt begannen. Danach gab es aber eine 1:2-Niederlage gegen den UVC Holding Graz. Das war in Hinblick auf die Viertelfinalqualifikation wichtig, denn als bester Gruppendritter statt -zweiter wartete ein starker Gegner, in diesem Fall VB NÖ Sokol. Bei der 0:2-Niederlage gab es nicht viel zu holen, so musste man den Gang in die Platzierungsrunde antreten. Zunächst warteten wieder die Grazerinnen, wie in der Gruppenphase gab es eine Niederlage – 0:2.

Damit ging es im Spiel um Platz sieben gegen das Wiener Team volley16wien. Dort zeigten Aushängeschild Lilli Hohenauer und Co. noch einmal ihr Können und beendeten die Reise nach Klagenfurt mit einem 2:1-Sieg. Das siebentbeste Team in ganz Österreich zu werden ist zwar laut Betreuer Tobias Micheli nicht schlecht, dennoch glaubt er, dass seine Mädels noch mehr Potenzial haben: „Davor wäre es realistisch gewesen, aber ich denke, da war mehr drin. Was aber positiv ist: Wir können nächstes Jahr fast mit der gleichen Mannschaft antreten.“ Toll war auch die Unterstützung, dutzende Fans waren nach Kärnten mitgereist.

Hohenauer wurde beste Spielerin des Finales

Besser erging es Lillis Schwester Emma Hohenauer, die für Steelvolleys Linz-Steg an den Start ging und erst im Finale an den Wildcats Klagenfurt scheiterte. Dafür wurde Hohenauer aber zur besten Spielerin des Finales ausgezeichnet.