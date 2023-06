UNIONvolleys: Erinnerungen fürs Leben geschaffen

Für einige Nachwuchsspieler der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn stand in der vergangenen Woche eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Programm. Sie waren in Klagenfurt bei den „United World Games“, einem Multisportfestival, im Volleyball am Start. Rund 8.000 Teilnehmer aus 30 Nationen traten in der Kärntner Landeshauptstadt in 12 Sportarten gegeneinander an.

Für die Weinviertler, die mit sechs Teams von der U11 bis zur U17 teilnahmen, ging es dabei in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln, waren die Gegner doch sehr stark. Dennoch lieferten sie aus sportlicher Sicht bereits bessere Ergebnisse ab als im vergangenen Jahr, als sie erstmals an den „United World Games“ teilgenommen hatten. So konnten sie mit einigen Siegen im Gepäck zufrieden die Heimreise antreten. „Es sind einfach sehr, sehr gute Teams dort. Deswegen war es sehr cool, dass wir Spiele gewonnen haben“, erklärte Trainer Tobias Micheli.

Ein besonderes Highlight war für die Weinviertler die Eröffnungsfeier der "United World Games". Foto: privat

Einizigartig war für ihn auch in diesem Jahr die Atmosphäre bei der Sportveranstaltung: „Die Kinder erleben dort so viel. Das ganze Areal ist so cool aufgebaut, dass sie dort viel Spaß haben und Erinnerungen geschaffen haben, die lange halten werden.“