Volleyballerinnen mit offensiver Flaute

Werbung

Austrian Volley League Women

„Wir haben wirklich nicht besonders gut gespielt“, fasste Trainer Simon Tribelnig das Auswärtsspiel der UNION volleys Bisamberg/Hollabrunn am Sonntag gegen die ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt zusammen.

Das Problem im Platzierungsspiel um die Plätze fünf bis acht sei vor allem im Angriff gelegen, der oftmals eine der Hauptbaustellen der Wein viertlerinnen ist. In den jüngsten Spielen, vor allem in der letzten Partie gegen die Steelvolleys Linz/Steg funktionierte dieses Element des Spiels noch gut, diesmal brachte die Angriffsleistung deutlich zu wenige Punkte auf der einen und zu viele Fehler auf der anderen Seite. Daher kamen die UNIONvolleys in keinem der drei Sätze zu Chancen. Sie gingen klar mit 25:16, 25:17 und 25:16 an die Kärntnerinnen, die daher mit 3:0 siegten.

Auf die Fehler der Gegner angewiesen

„Wir haben eigentlich nur Punkte gemacht, wenn der Gegner Fehler gemacht hat und das ist halt zu wenig“, erklärte Tribelnig.

Damit spielt seine Mannschaft nun am Wochenende gegen die Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz, die sich der PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg geschlagen geben mussten, um die Plätze sieben und acht der Liga.

Austrian Volley League Men 2

Die Herren spielten am Samstag ebenfalls in Kärnten gegen die VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt. Der erste Satz verlief ausgeglichen und ging mit 29:27 knapp an die UNIONvolleys. Danach riss allerdings der Faden, die Mannschaft hatte vor allem mit der Abwehrstärke der Gegner zu kämpfen und musste die Sätze zwei und drei jeweils mit 21:25 abgeben. Im vierten Satz zeigten sich die Weinviertler deutlich verbessert und entschieden diesen mit 25:17 für sich. Somit ging es in den Entscheidungssatz, der mit 15:13 knapp an Klagenfurt ging. So verloren die UNIONvolleys am Ende mit 2:3.

1. Landesliga Damen

Die Damen der UNIONvolleys hätten am Samstag gegen Böheimkirchen gespielt. Das Spiel wurde aber aufgrund der Qualifikation für die österreichischen Meisterschaften der U18, an der die UNIONvolleys teilnahmen, verschoben. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

U18 Weiblich

Damit sind wir beim Stichwort: Die U18 präsentierte sich bei der ÖMS-Qualifikation gut und stieß bis ins Finale vor. Dort mussten sich die Weinviertlerinnen Sokol knapp mit 1:2 geschlagen geben. Somit stehen sie in der nächsten Runde und spielen am 1. Mai gegen die Zweitplatzierten aus Salzburg und Tirol.