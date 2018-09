Trotz regnerischen Wetters kamen alle Freunde von Oldtimern und seltenen Automarken bzw. Modellen am Samstag in Retz auf ihre Kosten. Die Weinviertel-Rallye, organisiert von der RARA (Anm.: Rallye and Racing Association Vienna) um Präsident Peter Fahrbach, lockte knapp 70 Fahrer in die Grenzstadt, die danach rund um Retz, bis rauf ins Waldviertel, den ganzen Tag unterwegs waren.

„Bisher waren wir eher im südlichen Weinviertel und Marchfeld unterwegs, diesmal wollten wir etwas Neues ausprobieren.“ Mit dabei waren wunderschöne Autos wie ein Mercury Monarch, Baujahr 1950.