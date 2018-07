Vergangene Woche fand in der Steiermark ein Großereignis des Amateur-Golfsports statt: Im Golfclub Murhof wurde die Damen Team-Europameisterschaft ausgetragen. Mit dabei im österreichischen Team war mit der Nachwuchsgolferin Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn auch eine Starterin aus dem Bezirk Hollabrunn. Neben der Heimmannschaft waren außerdem noch 18 weitere Nationen am Start.

| NOEN

Während sich die Schwedinnen am Ende vor Frankreich und Dänemark den Sieg sicherten, belegte die Heimmannschaft schlussendlich den 15. Rang.

Die Platzierung entsprach zwar nicht den Erwartungen der Mannschaft, Emma Spitz betonte aber: „Ich glaube, wir haben alle nicht schlecht gespielt. Wir haben alle unser Bestes gegeben und die anderen haben einfach besser gespielt als wir.“

„Es war einfach so knapp, dass es für uns nicht gereicht hat“

Außerdem stellte sie auch fest, dass das Niveau im gesamten Turnier sehr hoch war. So analysierte sie das Finale zwischen Schweden und Frankreich folgender maßen: „Ich glaube, dass das Niveau im Finale nicht wirklich höher war als das, was wir gespielt haben. Aber es war einfach so knapp, dass es für uns nicht gereicht hat, dass wir weiter vorgekommen sind.“

Volle Konzentration und Motivation bei Emma Spitz während der Damen Team-EM in der Steiermark. | GEPA pictures/Murhof

Trotzdem fand die Woche aber mit einem Sieg gegen die Schweiz noch ein versöhnliches Ende, was auch Coach Daniel Lamprecht zufrieden stimmte: „Es war ein hochwertiges Duell gegen die Schweiz. Unsere Damen haben sich noch einmal ordentlich ins Zeug gelegt und waren extrem motiviert. Das stimmt mich positiv, denn alle haben heute noch einmal gezeigt, was in ihnen steckt.“

Das Resümee des Coaches für die ganze Woche fiel etwas nüchterner aus: „Vom Tee weg können wir absolut mithalten, aber der Unterschied zu den Top-Nationen ist das Spiel aufs Grün, hier müssen wir uns noch weiterentwickeln. Dadurch fehlen uns auf einigen Löchern ein paar Schläge, was sich am Ende darauf auswirkt, ob man das Loch gewinnt oder nicht.“

Spitz analysierte ihre Leistungen ähnlich: „Es war okay und solide. Ich hätte mir ein paar Schläge am Grün beim Putten sparen können, das war nicht ganz so gut die Woche, aber sonst waren die Schläge gut. Ich mache mir jetzt keinen Vorwurf, dass ich schlecht gespielt hätte oder so.“