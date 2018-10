Emma Spitz vom Golfclub Schloss Schönborn war letzte Woche, bereits zum zweiten Mal nach 2016, als einzige öster reichische Vertreterin beim Junior Ryder Cup in dem aus jeweils sechs Mädchen und sechs Burschen bestehenden Team Europa am Start.

Der Junior Ryder Cup wurde heuer im Disneyland in Paris ausgetragen und fand im Vorfeld des Ryder Cup der Herren statt. Auch der Veranstaltungsort war nur rund 60 Kilometer vom Austragungsort des Ryder Cup, dem Le Golf National, entfernt.

Team Europa. Sechs Mädchen und sechs Burschen aus ganz Europa traten beim Junior Ryder Cup gegen ein Team aus den USA an. | privat

Während sich beim Ryder Cup Team Europa gegen Team USA durchsetzen konnte, ging der Junior Ryder Cup mit hauchdünnem Vorsprung an die Mannschaft aus den USA. „Es war ganz knapp. Wir haben nur um einen läppischen Punkt verloren“, erzählte Emma Spitz.

Die Göllersdorferin freute sich über das gelungene Event und über die Tatsache, dass der Bewerb heuer, im Gegensatz zu ihrem ersten Start 2016, in Europa ausgetragen wurde: „Es war ein echt cooles Turnier. Es war sogar noch besser als vor zwei Jahren, weil es heuer in Europa war.“

Auch mit ihrer Leistung war sie zufrieden: „Ich habe eigentlich ganz gut gespielt.“ So erlangte Spitz im Endeffekt einen von drei möglichen Punkten. Diesen holte sie am ersten Tag gemeinsam mit der Schwedin Ingrid Lindblad.

Auch im zweiten Spiel, das sie gemeinsam mit dem Spanier David Puig bestritt, war sie mit ihrer Leistung zufrieden. Trotzdem verloren sie das Spiel schlussendlich in der Entscheidung. Auch das Einzel konnte sie gegen die Amerikanerin Yealimi Noh nicht gewinnen. „Ich habe im Einzel eigentlich gut gespielt, aber beim Putten keinen Ball hineingebracht“, analysierte Spitz. So gewannen die USA am Ende knapp mit 12,5:11,5.

Trotz der Niederlage war das Turnier für die 18-Jährige ein voller Erfolg: „Ich habe echt kein schlechtes Turnier gespielt. Das Coole daran ist die Erfahrung, die man macht. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob man gewinnt oder verliert. Ich habe wieder sehr viel für meine Entwicklung mitgenommen.“