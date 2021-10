Kapitänin bei Sieg verletzt

Die Damen des UHC Hollabrunn erwischten am Samstag im Auswärtsspiel gegen den UHC Admira Wien keinen guten Start. Neben Eigenfehlern verwies Trainer Michael Huber auch auf die Schiedsrichter: „Sie sind auf der einen Seite sehr großzügig mit technischen Fehlern umgegangen und waren auf unserer Seite sehr streng. Das hat uns am Anfang das Leben ein bisschen schwer gemacht.“

Dennoch konnten die Hollabrunnerinnen das Spiel offenhalten und gingen mit 11:11 in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie lange Zeit ausgeglichen, in den letzten 20 Minuten zeigten die Hollabrunner Damen dann aber ihre Klasse und zogen davon - Endstand 33:24.

Pfeifer explodierte endlich im Match

„Es war kein super Spiel, es war aber auch kein schlechtes Spiel, es war irgendwo dazwischen“, fasste Huber das Match zusammen. Besonders freute er sich, dass er den gesamten Kader einsetzen konnte und somit auch die jungen Spielerinnen viel Spielzeit bekamen. Dabei stach vor allem Lena Pfeifer heraus, die mit neun Toren außerdem zur besten Spielerin des Spiels gewählt wurde. „Ich habe mich sehr für sie gefreut, weil sie ihre Trainingsleistungen jetzt endlich auch im Spiel umsetzen konnte“, so Huber.

Einen Wermutstropfen gab es aber auch in diesem Spiel. Kapitänin Nicole Geischläger, erst von einer schweren Knieverletzung zurück, musste nach 35 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Ihr ist eine Spielerin mit dem ganzen Gewicht auf den Fuß gefallen“, erklärte der Trainer. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.