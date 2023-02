WM-Ticket für Johannes Aujesky

Werbung

Letztes Jahr reichte es für den gebürtigen Retzer Johannes Aujesky knapp nicht für ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking im Skicross. Ein Jahr später löste der 29-Jährige aber die Fahrkarte für das nächste internationale Großereignis, die FIS Snowboard-, Freeski- und Freestyle-Ski-WM im georgischen Bakuriani.

Johannes Aujesky Foto: privat

Der in Göstling an der Ybbs wohnende und für den SC Göstling-Hochkar startende Aujesky schaffte es, in der vergangenen Woche beim Heimweltcup auf der steirischen Reiteralm die ÖSV-Verantwortlichen zu überzeugen, ihn in den WM-Kader zu berufen.

Dabei lief es am zweiten Tag des Weltcups nicht mehr ganz so gut für Aujesky, der sich zunächst als 29. für das 32er-Finale qualifizierte, dann aber in der Auftaktrunde scheiterte. Den Sieg holte sich der Schweizer Jonas Lenherr vor dem Briten Oliver Davies und dem US-Amerikaner Tyler Wallasch. Am ersten Tag lief es deutlich besser für den gebürtigen Weinviertler: Von dem für die Finalentscheidungen qualifizierten rot-weiß-roten Quintett überstand einzig er die Auftaktrunde.

Unzufrieden trotz des besten Weltcup-Resultats

Für den Niederösterreicher war danach im Viertelfinale als Laufdritter Endstation, damit landete Aujesky im Endklassement auf Platz neun. Der Sieg ging an den Schweden David Mobärg vor den beiden Franzosen Youri Duplessis Kergomard und Bastien Midol.

„Platz neun war nicht das Resultat, das ich mir erhofft habe. Ich habe im Viertelfinale die Startsektion nicht gut erwischt. Der Rückstand, den ich mir dabei eingehandelt habe, war dann nicht mehr aufzuholen. Auch deshalb, weil die Konkurrenten vor mir ihren Lauf staubtrocken nach Hause gefahren sind“, sagte Johannes Aujesky.

Allerdings ist das Jammern auf hohem Niveau, denn diese Top-Ten-Platzierung war das beste Saisonergebnis für den Routinier. Zuvor waren dies die Ränge 16 und 19 Ende Jänner im schwedischen Idre Fjäll. Ansonsten gab es noch einen achten Platz in einem FIS-Rennen.

Großer Traum von Olympia 2026

Zurück zur WM: Dort wird Aujesky am Donnerstag in der Qualifikation starten, am Freitag findet dann der Finalbewerb statt. Fernziel bleiben übrigens weiter die nächsten Winterspiele 2026 in Mailand: „Das spielt im Kopf natürlich eine große Rolle.“