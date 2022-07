Hollabrunner Flag Football-Damen setzten Meilenstein in USA

Werbung

Der Sommer 2022 wird Teresa Müllebner wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Als Teil des österreichischen Nationalteams der Flag-Football-Damen erreichte die gebürtige Hollabrunnerin bei den World Games 2022 den bemerkenswerten vierten Platz – als bestplatziertes Team Europas.

Für dieses Sportspektakel, das in Birmingham in den USA, und damit Wiege des American Football, ausgetragen wurde, qualifizierten sich die Flag-Football-Damen durch den dritten Platz bei der WM im vergangenen Winter. Mit den USA, Panama und Frankreich warteten in der Gruppenphase sehr starke Gegner.

Das Team von Head Coach Walter Demel schlug sich allerdings im riesigen Football-Stadion Legion Field souverän. „Wir haben dann das Viertel finale gegen Japan gewonnen, aber leider das Halbfinale gegen die USA extrem knapp verloren“, schildert Müllebner, am Spielfeld als Defensive Back im Einsatz, den weiteren Verlauf. Gegen die „Flag-Football Nation schlechthin“ führten die Österreicherinnen zur Pause sogar, ein Sieg wäre bis zum letzten Spielzug noch möglich gewesen.

„Das Spiel um Platz drei gegen Panama war dann leider komplett mies und deswegen sind wir Vierter geworden“, geht sie hart mit der verpassten Chance auf Bronze ins Gericht. Dennoch überwiegt die Freude über den gelungenen Auftritt bei der Flag-Football-Premiere: „Der vierte Platz tut natürlich extrem weh, vor allem nach dem sauguten Spiel im Halbfinale, da hat einfach ein bissl Glück gefehlt.“

Traum von Teilnahme an Olympischen Spielen

Übrigens: Auch ihre österreichischen Kollegen der Flag-Football-Herren sowie der Faustball-Teams der Damen und Herren beendeten die World Games als Vierte. „Einerseits cool, weil wir voll mithalten können, aber auch extrem schade“, lautet das Fazit der Wahl-Vorarlbergerin.

„Football ist in den USA quasi eine Religion und Flag Football ist die unkompliziertere und breitensporttaugliche Variante“, erklärt die 30-Jährige. Die Zeichen stehen gut, dass Flag Football bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles dabei sein wird.