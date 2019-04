Simon Kugler war beim Horner Stadtlauf am vergangenen Samstag nicht zu schlagen. Schon zum dritten Mal setzte sich der 24-jährige Oberösterreicher, der auch bereits 2012 und 2013 gewinnen konnte, durch

. Sein Vorhaben, den Streckenrekord von Christoph Laister (33:44min.) zu knacken, musste er zur Halbzeit des 10km Laufs aber aufgeben. „Da habe ich gemerkt, dass meine Beine dieses Tempo noch nicht durchhalten.“ Denn erst vor zwei Wochen beendete Kugler die Langlauf-Saison und zog erstmals nach langer Zeit wieder die Laufschuhe an. „In der zweiten Rennhälfte habe ich dann nur noch versucht, dass ich das Rennen gewinne.“

Das gelang ihm eindrucksvoll. Den zweitplatzierten Thomas Reischer verwies er um 40 Sekunden, Rang drei ging an Lokalmatador Hannes Silberbauer aus Buchberg, der zuletzt im Kosovo bei Militärsport-Bewerben tolle Erfolge feierte (NÖN berichtete).

Was Kugler ebenfalls freut: Mit seinem dritten Sieg zog er in der 39-jährigen Geschichte des Horner Stadtlaufs nun mit ULC Horn-Legende Gottfried Neuwirth gleich, der ebenfalls bei drei Siegen hält. So hat er „nur noch“ Alois Redl in der ewigen Bestenliste vor sich: Der Gmünder gewann alllerdings achtmal.

Was für Kugler ebenfalls noch besonders war: „Bei meinen drei Siegen bin ich jeweils auf drei verschiedenen Strecken gelaufen.“ Denn 2012 ging der Stadtlauf noch vom Gym-Sportplatz weg, 2013 bereits am Hauptplatz, diesmal vom Stadtpark. Ob er nun auf die Waldviertel Cup-Gesamtwertung losgeht, lässt er noch offen.

NOEN Siegerinnen-Jubel. Die Retzerin Sabine Hebenstreit siegte erstmals bei einem W4-Cup-Lauf. In Horn tat sie das souverän.

Ebenfalls eine klare Sache war der Damen-Bewerb. Hier konnte die Retzerin Sabine Hebenstreit den von Silvia Kolm (jetzt Wührer) aufgestellten Streckenrekord (41:33) nicht gefährden, siegte in 45:04 aber mit 32 Sekunden Vorsprung auf Barbara Nöbauer. Rang drei ging an Elena Roch, 50 Sekunden zurück.

Organisator Christian Kraus zeigte sich mit der Veranstaltung rundum zufrieden. „Die Zahl der Finisher ging zwar etwas zurück, aber wir hatten beispielsweise auch mit dem Linz-Marathon Konkurrenz. Dazu fiel auch der Beginn der Osterferien. Bei den Erwachsenen konnten wir die Anmeldungen aber in etwa gleich halten.“ Insgesamt 298 Finisher wurden heuer registriert, im Vorjahr waren es 335.

Bereits in den kommenden Wochen sollen die Vorbereitungen für die 40. Auflage, für das Jubiläum beginnen. Noch gilt es einen idealen Termin zu finden. „2020 ist an diesem Termin das Osterwochenende. Wir müssen uns auch am Schmidataler Laufcup und der Kinder-Laufinitiative orientieren“, so Kraus. Die Dotation für den heurigen Streckenrekord (100 Euro) wanderte in den „Jackpot“.