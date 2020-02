Bei der 21. Auflage des 4-Städte Crosscups konnte der Buchberger Hannes Silberbauer seine tolle Frühjahrsform unter Beweis stellen. Der 4-Städte Crosscup findet jährlich auf anspruchsvollen Strecken in Krems, Amstetten, St. Pölten und Melk statt. Durch die Teilnahme bei allen vier Bewerben und einer sehr konstanten Leistung konnte sich Hannes Silberauer gegen insgesamt rund 250 Cupteilnehmern den dritten Platz erlaufen.

Den Sieg schnappte sich Andreas Postl vor Domenik Vinzani. Bei der letzten Station in Melk am Sonntag mussten 5.650m in der Donau-Au gelaufen werden. Hier konnte Silberbauer mit starken 18:43 Minuten (Schnitt 3:18min/km) seinen dritten Gesamtrang klar absichern und fuhr mit Medaillen und Pokalen wieder heimwärts. Eine lange Pause gibt’s aber nicht. Schon am Wochenende findet dann als Frühjahrshighlight die Cross-Landesmeisterschaftt in Klosterneuburg statt. Silberbauer hofft dort auf eine Teammedaille mit dem LC Waldviertel.