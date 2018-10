96 Teilnehmer gingen in Begleitung der Altenburger Sängerknaben auf der Anlage des DC Ottenstein auf die Runde und brachten bei der 16. Auflage des Turniers zugunsten der Altenburger Sängerknaben tolle Scores ins Clubhaus. Den Bruttosieg holte sich bei den Damen Elisabeth Bicik und bei den Herren Walter Wichtel.

Die „Nearest to the pin“-Wertung ging an Peter Suter, der bis auf 1,5m herankam, die „Longest Drive“-Wertungen entschieden Christian Wildeis und Brigitte Wagner für sich. Die Netto-Siege gingen an Karl Ambrozy (A), Markus Sturzeis (B) und Christiana Kiennast (C).

Dank großzügiger Sponsoren konnte diesmal ein stattlicher Betrag von 35.000 Euro übergeben werden. Der Chor der Altenburger Sängerknaben wurde 1961 von den Benediktinern des Stiftes Altenburg zur Pflege der klösterlichen Kirchenmusik gegründet.