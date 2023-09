400 Tonnen Kürbiskerne trocknen in Weitersfeld

Vor fast 40 Jahren entschloss sich der junge Weitersfelder Landwirt Leopold Mader, der 2001 auch Gründer der Fernwärmegenossenschaft Weitersfeld war, zur Erweiterung der Fruchtfolge Kürbisse anzubauen. Damals wurd er für diese Entscheidung noch belächelt. Als man dann im Jahr 2005 auf dem Grundstück der Fernwärme eine Kürbiskernwasch- und –trocknungsanlage errichtete und dazu die im September und Oktober in den Haushalten nicht benötigte Heizenergie für die Trocknung von Kürbiskernen verwenden konnte, rentierte sich die Kürbisinvestition. Begünstigt wurde das durch die Bereitschaft der 38 Mitglieder, die etwa 14 Stunden dauernde Trocknungszeit auch in Nachtschichten in Eigenregie zu erledigen.

So stieg die Anbaufläche der Mitglieder in diesem Zeitraum von 140 auf 550 Hektar, sodass die Anlage im Jahr 2010 schon einmal wesentlich erweitert werden musste. Mit der Erweiterung der Fernwärmanlage in den vergangenen zwei Jahren und dem Bau der neuen, technisch gut ausgestatteten Kürbistrocknungshalle mit einem Kostenaufwand von 200.000 Euro heuer wird auch die Erntemenge des Jahres 2023 von 400 Tonnen problemlos bewältigt werden können.

Der Ertrag zwischen 500 und 1000 Kilogramm Kernen pro Hektar Anbaufläche ist allerdings sehr von einer günstigen Anbauzeit, bzw. Frost und Unwetterschäden abhängig. Die Nachfrage nach Kürbisprodukten wie Kernkreationen und Öl ist insbesondere am Bio-Sektor in den verganenen zehn Jahren stark gestiegen und auch die Qualität wurde durch laufende Fortbildung und private Initiativen mit nationalen und internationalen Auszeichnungen anerkannt. Die neben Hollabrunn und Mistelbach vor allem im Bezirk Horn produzierten Kürbiskerne werden fast ausschließlich in die Steiermark zur Weiterverarbeitung und Vermarktung ausgeliefert und genießen als „Steirische Kürbiskerne“ in ganz Europa ein gutes Image. Das Jahr 2023 mit seinen Wetterextremen wird den Kürbisbauern allerdings als schwieriges Kürbisjahr mit zum Großteil unterdurchschnittlichen Erträgen in Erinnerung bleiben.