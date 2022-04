Maissau eröffnet den Waldviertel-Cup

Werbung

Top-Sport trifft Breitensport – so lautet das Motto des Maissauer Sporttages am Sonntag lauten. Oder wie es Markus Gschwentner, Organisator vom Veranstalterverein LURS Maissau, auf den Punkt bringt: „Alles wird in Bewegung sein.“ Hunderte Menschen werden beim Laufen, Nordic Walking und Radfahren in und um die Amethyststadt gemeinsam die neue Ausdauersportsaison eröffnen. Start und Ziel aller Bewerbe ist beim FF-Haus im Mitterfeld. Die beiden Moderatoren Richie Kapun und Gerhard Eichinger werden dabei laufend informieren und den Teilnehmern einheizen:

Die Besten im Weinviertel

Um 10.30 Uhr geht es mit dem traditionellen, mittlerweile elften Maissauer 2/4 Duathlon Classic los, zuerst die Herren, eine halbe Stunde später die Damen, beide Geschlechter ermitteln dabei ihre Staats meister. Zudem wird im Einzelbewerb auch der NÖ-, OÖ-, Wiener und Salzburger Landesmeister im Sprint ermittelt

Die Schnellsten im Nachwuchs

Um 14 Uhr ermittelten Schüler, Jugend und Junioren die österreichischen Meister im Duathlon-Sprint. „Auf diese Bewerbe freuen wir uns besonders und liegen uns sehr am Herzen“, so Gschwentner.

Die Kinder legen los

Um 15.45 Uhr geht es dann mit den Amethyststadt Maissau Run&Fun Kinder- und Jugendbewerben weiter – von der Unter-6 bis U18.

Das Highlight der Läufer

Um 16 Uhr startet eine echter Klassiker, der Maissauer Panoramalauf, welcher auch den Start zum 31 Waldviertler Laufcup 2022 bildet. Neben dem Hauptlauf über 9 Kilometer gibt es einen Genießerlauf und Nordic Walking.

Alle Infos zum Sporttag: http://www.lurs.at