Zwei Triathlons binnen drei Tagen im Waldviertel

Werbung

Nach dem „Eisenmann“ in Litschau ist vor den nächsten Ausdauer-Bewerben. Denn schon am Feiertag am Donnerstag (ab 10 Uhr) steigt der „1. Thayatal Triathlon“ in Waidhofen, zwei Tage später der „Interregionale Triathlon“ in Langau.

In Waidhofen freut man sich, dass die Premiere – nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung – nun endlich stattfinden kann. Für Organisator Erich Scharf gibt‘s noch einige Fragezeichen. Vor allem, was die Teilnehmerzahl betrifft. „Die Voranmeldungen waren jetzt nicht besonders hoch – abwarten.“ Scharf zog einst den Waidhofner Stadtlauf von einer kleinen Veranstaltung zum Waldviertler Lauf-Top-Event hoch. „Bewerbe müssen wachsen. Viele trauen sich nicht zu starten, schauen sich erstmals alles an.“ Dabei richtet sich der „Thayatal Triathlon“ an die breite Masse.

„Ich kann keinem Top-Athleten die Teilnahme verweigern. Im Grunde ist es aber so, dass bei uns die Teilnahme und nicht das Ergebnis zählt“, sagt Scharf. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Dementsprechend sind auch die Distanzen gewählt: Nach einem 225 Meter Schwimmen im Freibad-Becken, geht‘s auf die 20km-Radstrecke, ehe 5km laufend absolviert werden. Das Ganze ist auch als Staffel machbar. Dass das Waidhofner Volksfest, in dessen Rahmen der Triathlon eingebettet hätte werden sollen, abgesagt wurde, machte die Organisation schwieriger. „In dieser Form organisiere ich das kein zweites Mal“, sagt Scharf. Daher bleibt noch offen, ob der „Thayatal Triathlon“ eine einmalige Sache sei, oder nicht.

Keine einmalige Sache ist der Triathlon in Langau. Am Samstag steigt bereits die 17. Auflage. Die Olympische Distanz (1500m schwimmen, 40km radfahren, 10km laufen) startet um 13.30 Uhr. Der Sprint („Waldviertel Man“) mit den Distanzen 300m/20km/3,3km eine Stunde später um 14.30 Uhr. Alle Bewerbe können auch als Staffel absolviert werden.

Schon am Vormittag (ab 10.15 Uhr) messen sich die Kinder in den verschiedenen Bewerben.