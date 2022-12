ÖVV-Cup: Nordmänner im Finale

Werbung

Das erste Saisonhighlight lieferten die Waldviertler Volleyballer noch rechtzeitig vor Weihnachten ab. Mit einem klaren 3:0-Heimsieg über Sokol zogen sie souverän ins österreichische Cup-Finale ein. Die Chance auf die Titelverteidigung lebt also. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Zdenek Smejkal: „Der Aufstieg ist grandios. Die Konzentration der Spieler war heute sehr gut. Auch die Wechselspieler haben uns perfekt unterstützt.“

In einem von Beginn weg dynamisch geführten Spiel konnten sich die Gastgeber erst zur Mitte des ersten Satzes absetzen, siegten schließlich mit 25:22. Deutlicher war Durchgang Nummer zwei mit 25:11. Im dritten Satz machten die Nordmänner mit 25:21 alles klar. Im Finale treffen die Waldviertler nun auf den bisherigen Liga-Dominator Tirol, der sich gegen Aich/Dob nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 durchsetzte.

Lange Zeit zum Freuen über den Finaleinzug hatten die Waldviertler aber ohnehin nicht. Seit Dienstag läuft in der Zwettler Stadthalle eine dreitägige MEVZA-Runde: Nach dem Spiel am Dienstagabend gegen Myjava (nach Redaktionsschluss) treffen die Nordmänner am Donnerstag auf den kroatischen Vertreter Osijek.