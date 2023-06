Stausee Ottenstein: Ausdauer ist gefragt beim „Backwaterman“

An gleich zwei Wochenenden gehen die diesjährigen Bewerbe des „Backwaterman“ am Ottensteiner Stausee in Szene. Eröffnet wird das Spekatkel, das heuer zum 18. Mal stattfindet, am Wochenende 1./2. Juli mit den „Open Water“-Bewerben, eine Woche später steigt am 8./9. Juli der „BackwaterMan Waldviertel“, wo „SwimRun“ – eine Mischung aus Schwimmen und Laufen – am Programm steht.

Organisator Andreas Sachs, der den Bewerb vor einigen Jahren übernommen und seit damals revitalisiert hat, erwartet an die 450 Starter aus 15 Nationen. „Die besondere Charakteristik der einzigartigen, naturbelassenen Umgebung, das einzigartige Schwimmen in fjordartigen Gewässern, die besondere Stimmung am Boot, am Start und im Ziel, oder die Kulisse des mittelalterlichen Schloss Ottentein sind wesentliche Faktoren, warum sich viele Schwimmer und Swim-Runner hier besonders wohl fühlen.“

Beim „Open Water“ können die Starter neben den Langdistanzklassikern über 7 km und 14 km, auch Distanzen ab 750 m, 1,5 km, 3 km und 4,5 km gewählt werden. Für die Juniors (10-17 Jahre) stehen 750 m oder 1500 m zur Auswahl. Die „SwimRun“-Distanzen warten mit vier verschiedenen Längen. Diesmal hat sich auch Triathlon-Europameisterin und Duathlon-Weltmeisterin Yvonne van Flerken für den „SwimRun“-Marathon angesagt.