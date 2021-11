Regionalliga Ost: Derby ging an Union Horn

Erstes Meisterschaftsderby in der neu geschaffenen Regionalliga Ost – erster Sieg für die Union. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem Derby-Sieg im Cup auch in der Meisterschaft gewonnen haben“, sagte Trainer Martin Schierer nach dem Heimerfolg über Eggenburg. Das Spiel begann ausgeglichen, wog bis zur Pause hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. In Minute 14 etwa lag Eggenburg mit zwei Toren voran, bis zum Halbzeitpfiff holten sich die Horner einen kleinen Vorsprung. „Eggenburg hat sehr körperbetont gespielt und wir haben in der Verteidigung nicht unser gewohntes Level gezeigt“, so Schierer. In der zweiten Halbzeit dann ein ganz anderes Bild: Horn erzielte die ersten vier Tore hintereinander und hatte das Spiel von diesem Zeitpunkt an im Griff. Bis zum Schluss wuchs der Vorsprung kontinuierlich an. „Nach der Pause haben wir sehr gut verteidigt und hatten die Partie im Griff.“ Auch im Duell der zweiten Mannschaften hatten die Horner mit 36:17 deutlich die Nase vorn.

In Eggenburg musste man die Niederlage zur Kenntnis nehmen: „Leider fehlten uns einige Leistungsträger und so mussten wir von Beginn an mit nur zehn Feldspielern auskommen – ausgerechnet in dieser wichtigen Phase“, fasste Pressesprecher Hans Siedler zusammen. „Nach der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mussten wir Tribut zollen.“

Cup-Kracher gegen Linz

Die Horner haben jetzt zwei Wochenenden Pause, ehe es am 21. November mit einem Auswärtsspiel gegen Union West-Wien weitergeht. Im ÖHB-Cup hat die Union Handball Horn – nach dem Erstrundensieg gegen Bundesligist Traun – den erhofften „Kracher“ gezogen. Am Mittwoch, den 24. November, gastiert der HLA-Verein HC Linz AG in der Horner Sporthalle. „Das wird eine tolle Herausforderung“, freut sich Schierer.