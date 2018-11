Horn rüstet sich für das Tischtennis-Volksfest am kommenden Dienstag. Ab 19.30 Uhr tritt Österreichs Nationalteam im Rahmen der Europameisterschafts-Qualifikation in der Sporthalle gegen Ungarn an. Tischtennis auf Top-Niveau hautnah sozusagen.

Wobei die sportliche Brisanz etwas draußen ist, denn: Österreich siegte vergangene Woche in Portugal und fixierte bereits den Gruppensieg und somit die Qualifikation für die EM, die 2019 im französischen Nantes stattfinden wird.

Fegerl in deutscher Bundesliga an Tabellenspitze

Beim Duell gegen Ungarn könnten daher auch junge Spieler bei Österreich zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall mit dabei sein soll Lokalmatador Stefan Fegerl, der ja aus Unterlembach im Bezirk Gmünd stammt. Beim 3:1-Sieg in Portugal musste zwar Fegerl sein Spiel abgeben, in der Deutschen Bundesliga mischt er mit Ochsenhausen aber die Liga auf und steht momentan an der Tabellenspitze.

Union Horn Sektionsleiter freut sich natürlich vor allem auf den Star aus dem Waldviertel – und dass der Dienstag immer näher rückt. Seit dem Zuschlag im Juni laufen die Planungen für den Länderkampf, seit September ist Sektionsleiter Reinhard Pleßl „täglich“ mit der Durchführung beschäftigt.

Der Kartenvorverkauf blieb zwar, so Pleßl, „etwas hinter den Erwartungen“, gerechnet wird trotzdem mit einem „vollen Haus“. Bereits ab 17 Uhr geht‘s los, um 17.30 Uhr eröffnet die Horner „Big Band“ das Event. Am Montag kommen beide Teams nach Horn und halten ihre Abschlusstrainings ab. Reinhard Pleßl tippt auf einen Heimsieg Österreichs: „Spielen wir komplett, dann geht‘s 3:1 für uns aus.“