Die Tennismeisterschaft startete auch im Kreis Nordwest corona-bedingt mit Verspätung. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, es gibt in dieser Saison keine Auf- und Absteiger in den diversen Ligen. Dennoch meldete sich ein Großteil der Mannschaften für die Meisterschaft an, um ihrem Sport auch wettkampfmäßig nachzugehen.

Kreisliga A

Nachdem die erste Herren-Mannschaft des Garser Tennisklubs auf eine Teilnahme in der Landesliga C verzichtet hatte, sind die Damen und Herren des TC Eggenburg die höchst genannten Vereine des Bezirks. Und beide Teams starteten mit Erfolgen in die Kreisliga A, nachdem ein Großteil der geplanten Auftakt-Matches am vergangenen Wochenende dem schlechten Wetter zum Opfer fiel.

Die Damen besiegten Raabs II mit 5:2. Lisa Feichtner, Hanna Kwapil, Pamela Binder, Claudia Fleischhacker-Hofko und das Doppel Kwapil/Doris Antony gewannen ihre Partien. Die Herren bezwangen Zwettl knapp mit 5:4. Erfolgreich waren Christian Obenaus, Stefan Fleischhacker, Michael Parth und die Doppel Obenaus/Parth und Fleischhacker/Christoph Soukup.

Kreisliga B

Die Herren des UTC Geras besiegten Schrems mit 6:3. Andreas Höchtl, Klaus Prkna, Franz Neunteufl und Wolfgang Schaller gewannen im Einzel, Höchtl/Michael Fritz und Prkna/Matthias Fritz im Doppel. Bei den Damen unterlag Gars dem Tennisklub Stratzing-Droß mit 0:7. Miriam Treml sorgte für den einzigen Satzgewinn. Eggenburg II war spielfrei.

Kreisliga C

Auch die Herren des UTC Horn und der zweiten Mannschaft von Geras siegten zum Auftakt: Horn mit 6:3 gegen Ludweis-Aigen, Geras II mit 5:4 gegen Drosendorf. Gars II verlor gegen Göpfritz mit 4:5.