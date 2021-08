Knapper war es zwischen Elfi Waigl und Franziska Hienert – 6:2/6:4. Die spannendste Partie lieferten Bettina Strommer und Katja Erlenwein. Strommer gewann den ersten Satz klar mit 6:2. Im zweiten Satz führte Erlenwein bereits mit 2:5, Strommer kämpfte sich mit tollem speil heran und gewann 7:5. Die Doppel gingen klar an Horn. Murtinger-Prazak/Maria Köller gewannen 6:1/6:3 gegen Raphaela Stern/Viktoria Stern. Waigl/Sabine Weisskircher siegten gegen Hienert/Erlenwein 6:1/6:2. Das nächste Heimspiel findet am 15. August ab 9 Uhr statt. Am Bild von links: Bettina Strommer, Maria Köller, Elfi Waigl, Michaela Murtinger-Prazak und Sabine Weisskircher