Nach einem Jahr Pause war am Wochenende wieder die österreichische Bike-Trial-Szene bei den Bewerben auf der ehemaligen Trial-WM-Strecke in Heinrichs bei Weitra versammelt. Mit 36 Fahrern am Samstag und 30 am Sonntag wurde auch die dritte Auflage ein voller Erfolg.

„Traumhaft!“, fasst Organisator Christian Pascher alles in einem Wort zusammen. „Alles ist reibungslos verlaufen, das Wetter war speziell am Samstag wie aus dem Bilderbuch und die sportlichen Leistungen waren auch sehr gut.“

Mit Jonas Müllner (weißer Kurs), Moriz Holzweber (blau) am Samstag und Valentin Pascher der an beiden Tagen den grünen Kurs gewann, gab es gleich vier Siege für das Trialteam Heinrichs. Dazu kamen einige Podestplätze. Auch Christian Pascher, der mittlerweile eigentlich nur mehr als Trainer für Sohn Valentin im Einsatz ist, stieg wieder selbst aufs Bike. „Ich bin vierter geworden am blauen Kurs. Ohne Training. Das klappt also noch ganz gut“, schmunzelte er.

Die Fahrer kamen großteils auf Heinrichs, dem Salzkammergut, Hartberg und dem Erlauftal. Highlight waren zwei Elitefahrer aus Innsbruck, die sich auf dem gelben Kurs gematcht haben. „Das ist schon eine Ehre für uns, wenn zwei so starke Fahrer zu uns kommen wollen“, so Pascher. „Die Naturstrecke ist doch besonders in der Trial-Szene.“