Der Horner Winfrid Meingast schlug sich bei zwei NÖ Landesmeisterschaften erfolgreich. Beim Bewerb der „Allgemeinen Klasse“ in Baden belegte er unter den 40 Teilnehmern Rang drei. Noch besser lief es in Horn, wo der Lokalmatador in der Klasse (45+) die Silbermedaille holte. Erfolgreicher war nur sein Finalgegner Michael Stark aus Wr. Neustadt, der in beiden Bewerben Gold gewann.