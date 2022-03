Martin Schleritzko holte Team-Gold für Niederösterreich

Werbung

Wels war Austragungsort der Indoor-Staatsmeisterschaften und Meisterschaften. Mit über 350 Teilnehmern in den verschiedensten Bogenklassen wurden an zwei Tagen die österreichischen Meister und Staatsmeister gekürt.

Der Horner Martin Schleritzko bestritt die österreichische Staatsmeisterschaft in der Bogenklasse „Olympic-Recurve“. Erfolgreich lief es für den Waldviertler im Mannschafts-Bewerb mit seinen beiden niederösterreichischen Kollegen Andreas Gstöttner und Jonas Molnar vom BSC Fischamend. Der souveräne Sieg im Match gegen Steiermark II brachte sie ins Halbfinale. Auch hier konnte ihnen das Team von Wien I nicht viel Gegenwind bieten und so war der Weg frei ins Finale. Dort traf Niederösterreich auf Steiermark I. Mit einem 5:1 Sieg holte sich das NÖ-Trio Staatsmeisterschafts-Gold.

„Ich freue mich sehr, dass ich mit Andreas und Jonas die Goldene nach Niederösterreich holen konnte. Es hat echt gepasst mit den beiden und wir brachten eine sehr gute Teamleistung“, freut sich Martin Schleritzko über Staatsmeisterschaftsgold im Teambewerb.

Im Einzel war ebenso am Start. Dort legte er eine gute Qualifikation hin. Mit Rang elf erreichte er ohne Probleme den Einzug in die Eliminationsrunden. In der ersten Runde ging’s mit einem 7:1 gegen den Tiroler Lukas Stufer gleich in die nächste Runde. Dort traf er auf den späteren Staatsmeister Julian Schweighofer, dem er sich geschlagen geben musste. Am Ende klassierte er sich auf Rang sechs.