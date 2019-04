Das Eggenburger Brüderpaar Noah und Tobias Zeindl bewies in Stockerau sein Talent und setzte sich bei zwei Turnieren (U10 und U15) gegen die Favoriten aus Wien, Mistelbach und Gastgeber Stockerau durch. Beide erlaubten sich jeweils nur ein Unentschieden und siegten mit 4,5 aus 5 möglichen Punkten. Bei ihrem ersten Antreten in diesem Turnier brachten David Tutschek, Aleksandar Pajic, Josefa Pernerstorfer, Isabella Schaupp und David Weihs ebenfalls ausgezeichnete Ergebnisse. Leo Pernerstorfer erkämpfte den unglücklichen vierten Platz in der U15 und Luisa Busta wurde in der U10 bestes Mädchen.