WHA Meisterliga: Eggenburgs Freude währte nicht lange

Lange durften sich die Eggenburgerinnen nicht darüber freuen, dass sie den letzten Tabellenplatz der WHA Meisterliga abgegeben hatten: Denn nur einen Spieltag nach dem Heimsieg über Trofaiach unterlagen die Waldviertlerinnen knapp mit 21:23 bei HIB Graz.

Damit konnten sich die Grazerinnen tabellarisch wieder von Eggenburg absetzen, dazu schlug Trofaiach Dornbirn, sodass Eggenburg wieder Liga-Schlusslicht ist. Und das dazu mit den bisher am meisten ausgetragenen Spielen der gesamten WHA. „Eine ganz bittere Niederlage“, resümierte UHC-Trainer Tibor Csoka. Der war in der ersten Halbzeit zwar mit dem Angriff zufrieden, nicht aber mit der Deckung. Am Ende wandte sich das Blatt. Denn Eggenburg fand durchaus Chancen auf den Sieg vor, traf aber nicht: „Wir haben aus vier Gegenstoß-Situationen keinen Treffer gemacht“, war Csoka moralisch am Boden. „Wir haben den Sieg verschenkt.“

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Eggenburg führte zwischenzeitlich, ging aber mit einem 12:14-Rückstand in die Pause. Nach dem Wechsel drückte Graz aufs Tempo, baute den Vorsprung auf vier Treffer aus. Doch Eggenburg fightete zurück. Mit einer 4:0-Serie drehten sie innerhalb von zehn Minuten das Spiel und führten acht Minuten vor dem Ende 20:19. Nun schien‘s in der Offensive aber wie verhext: Eggenburg traf satte sieben Minuten nicht mehr, sodass Graz wieder auf 22:20 stellte. Dem neuerlichen Anschluss 25 Sekunden vor dem Ende, folgte schließlich der Treffer zum 23:21-Endstand.

In der Meisterschaft warten nun zwei harte Brocken auf den UHC: Beim Heimspiel gegen Tabellenführer Hypo (19.2.) scheint die Hoffnung auf Punkte fast aussichtslos, danach geht‘s nach Stockerau. „Es kommen schon noch Gegner, wo wir gewinnen können. Zwei, drei Siege und wir schaffen den Klassenerhalt“, hofft Csoka.

Weitaus bessere Chancen als in den kommenden Meisterschaftsspielen gibt‘s für die Eggenburgerinnen im Viertelfinale des ÖHB-Cups. Dort wartet am Samstag auswärts Zweitligist Perchtoldsdorf. Gegen den Tabellenvierten ist der UHC klarer Favorit. Unterschätzen möchte Csoka den Gegner nicht: „Wir werden alles geben müssen. Ich denke, dass wir das bessere Team sind. Wir wollen unbedingt wieder ins Halbfinale.“