Targu Mures in Rumänien hieß das Ziel für den 27-jährigen Buchberger Andreas Silberbauer. Am Programm stand die Europameisterschaft im Cross-Triathlon. Dabei konnte sich „Amateur“ Silberbauer mit Rang sechs abermals inmitten der Profi-Weltspitze etablieren. Die insgeheim erhoffte Überraschung mit der Medaille ging sich zwar nicht aus, aber die nur 63 Sekunden Rückstand aufs Stockerl sind für Silberbauer Bestätigung und Motivation zugleich. „Ich bin nicht weit weg.“

Dabei überlegte er im Vorfeld lange, ob er überhaupt an den Start gehen soll. Doch die Performance bei der Staatsmeisterschaft sowie ansteigende Schwimmform, ließen Silberbauer ins Flugzeug klettern.

Beim Schwimmen riss Silberbauers Kontakt zum Hauptfeld zwar etwas ab, am Rad konnte er aber nach 15 Minuten aufschließen, mischte um die Plätze vier bis zehn mit. Geschlossen ging‘s in die Wechselzone zum abschließenden Laufen. Zuvor musste Silberbauer noch eine 15 Sekunden-Zeitstrafe (Windschattenfahren) absitzen, machte beim Laufen aber richtig Druck. Vor allem in der zweiten Runde legte Silberbauer ordentlich zu – auch, wenn sich die Medaille nicht ausging: Platz sieben ist ein Top-Resultat