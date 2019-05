Dass Andreas Silberbauer ein heimischer Top-Athlet in der Ausdauerszene ist, zeigen seine vielfachen Erfolge auf nationaler Ebene. Dass er auch international mithalten kann, bewies der 27-Jährige aus Buchberg im Vorjahr, als er bei der Crossduathlon-Europameisterschaft auf Ibiza sensationell die Bronzemedaille holte.

Nun wartete die nächste internationale Bewährungsprobe. Dazu ging‘s wieder nach Spanien, nach Pontevedra. Denn dort fand ihm Rahmen der Multisport-WM auch die Weltmeisterschaft im Crosstriathlon statt.

Mit dem Ziel unter die Top 15 zu kommen, startete der Waldviertler als einer von zwei qualifizierten Österreichern, ins Rennen – mit Platz 14 sollte ihm dieses Vorhaben auch gelingen.

„Ich wollte mein neues Rad gleich voll in Szene setzen“

51 „Elite-Athleten“ aus 20 Nationen standen am Start, dazu 600 Sportler in den diversen „Age Groups“. Los ging‘s mit dem Schwimmen. Silberbauer konnte sich im 14 Grad kalten Fluss behaupten und kam im Hauptfeld in die erste Wechselzone. Am Mountainbike hieß es dann sofort volle Attacke nach vorne.

„Ich wollte mein neues Rad gleich voll in Szene setzen und bis zum höchsten Punkt der Strecke zu den starken Radfahrern aufschließen um danach im Windschatten Kräfte zu sparen. Leider erwischte ich die wichtige Gruppe nur um wenige Meter nicht und musste somit die gesamte zweite Hälfte alleine zurücklegen“ so Silberbauer. Beim abschließenden 7 km langen Geländelauf versuchte er nochmals, seine Stärken voll auszuspielen und konnte schließlich den 14. Gesamtrang ins Ziel bringen. Wäre Silberbauer in der Amateurklasse gestartet, so hätte er diese mit über sechs Minuten Vorsprung gewonnen.

„Ich bin mit meiner gezeigten Leistung voll zufrieden. Man muss bedenken, dass hier die absolut weltbesten Profis am Start waren und ich sicher noch Luft nach oben habe. Die Zeitrückstände nach vorne sind nicht allzu groß, da ist sicher in Zukunft noch einiges möglich.“ Auf den neuen Weltmeister Arthur Forissier (Frankreich) fehlten ihm gerade sechs Minuten.

Die nahe Zukunft bringt bereits die nächsten gewaltigen Aufgaben mit sich. Mitte Juni startet Silberbauer bei der Crossduathlon- und Crosstriathlon-Europameisterschaft in Rumänien, Anfang August steht die XTerra-Europameisterschaft in Tschechien am Programm.