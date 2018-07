Das Bundesgymnnasium Hon wurde erstmals Österreichischer Meister in der Schach-Schülerliga. Nach 17 Jahren ging somit der Titel wieder an Niederösterreich. Nach Platz drei bei den Mädels war das also der nächste große Erfolg für die Horner binnen weniger Wochen. „Die Hoffnungen auf einen Platz ganz vorne waren berechtigt“, so Betreuer Dominic Chan.

„Viele Jahre hartes und konzentriertes Training waren schon investiert worden, viele Turniere absolviert. Fortschritte in Einzelkämpfen erprobt und immer wieder mit den Trainern besprochen worden.“ In Graz stellte sich nun dieser große Erfolg ein. Bei den Siegern glänzten an den Spitzenbrettern die Brüder Pernerstorfer, Max und Moritz, auf den Brettern drei und vier erkämpften Julian Weiser, Joachim Furtlehner und Ruan Ming die Punkte. Mit sieben Siegen und zwei Unentschieden war‘s am Ende Gold.