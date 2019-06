Erstmalig fand am Feiertag der vom „Free Eagles Fun Racing Team“ und von der Drosendorfer Wirtschaft initiierte Drosendorfer Stadtmauerlauf statt. Es galt in den verschiedensten Bewerben, die einzige, noch geschlossene Stadtmauer Österreichs so oft als möglich zu umrunden – pro Umrundung wurde ein Beitrag gespendet, der gemeinnützigen Zwecken, so auch der Erhaltung der Stadtmauer, zugute kommt. Aber nicht nur der für alle offene Bewerb „Jede Runde zählt“, sondern auch Bewerbe, wo richtig Gas gegeben werden konnte.

Beim „60 Minuten Hauptlauf“ setzte sich der Zwickl Zwettl-Läufer Werner Bittermann an die Spitze. Insgesamt konnte er die crossige, 1,5km lange Strecke elfmal bewältigen, benötigte dafür 1:05:26 Stunde und siegte vor Stefan Lang und Kurt Körner vom Veranstalterteam. Eine absolute Top-Leistung lieferte Frauensiegerin Christin Gerstorfer ab, die ebenfalls elf Runden schaffte, zwei Minuten hinter Bittermann als Gesamt-Zweite finishte! Insgesamt 14 Starter kamen auf mindestens zehn Umrundungen, darunter auch die Frauen-Zweite Hermine Philipp. Beim „30 Minuten Bewerb“ war der Waidhofner Roland Rubick der Beste. Er schaffte insgesamt sechs Runden.