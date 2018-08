Die Erfolgsserie von Andreas Silberbauer reißt in diesem Jahr nicht ab. Nun setzte sich der 26-Jährige aus Buchberg/Kamp bei der „Powerman Austria World Series“ in Weyer (Oberösterreich) toll in Szene. Bei diesem internationalen Top-Rennen im Duathlon finishte er als Gesamt-Fünfter und krönte sich somit zum Österreichischen Staatsmeister! „Ein schöner Erfolg, den ich mit einigen weiteren sicher zu den Highlights zähle“, so Silberbauer.

Stocklasser: „Dachte wirklich oft ans Aufgeben“

Bereits bei der Rad-Streckenbesichtigung machte er innerliche Luftsprünge: „Es war von einer 18% Rampe über Abfahrten bis zu 90km/h, lange ziehende Geraden und hügeligen Streckenabschnitten alles dabei.“

Das Rennen begann mit ordentlichem Tempo beim Laufen (10km), wo sich Silberbauer absichtlich zurückhielt. „Am Rad (Anm.: 76km) machten dann die Beine komplett schlapp, aber aufgrund meiner guten Aerodynamik und klugen Fahrweise war dann die Radzeit besser als erwartet“, ging Silberbauer mit einem guten Gefühl zum Laufen (abermals 10km) über. „Der abschließende Lauf fiel mir dann im Vergleich zur Konkurrenz und den vorherigen Disziplinen am leichtesten.“ Silberbauer startete eine Aufholjagd, die ihm nach 3:15 Stunden den Staatsmeistertitel brachte.

Österreichische Meisterin: Anita Stocklasser. | NOEN

Über einen Österreichischen Meistertitel darf sich hingegen die Windigsteigerin Anita Stocklasser freuen. In 4:31 Stunden erreichte sie in der Altersklasse W40 Platz drei, was Platz eins in der Österreicher-Wertung ausmachte.

„Ich war etwas verkühlt und die Hitze war der Hammer. Ich dachte wirklich oft ans Aufgeben. Doch ein echter Waldviertler gibt nicht so schnell auf, und so versuchte ich zumindest zu finishen“, so Stocklasser.