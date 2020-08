Einen großartigen Transfercoup landete der UHC Eggenburg: Mit der aktuellen Torfrau der slowakischen Nationalmannschaft, Adriana Medvedova (28) konnte ein Kapazunder für den vakanten Job zwischen den Pfosten verpflichtet werden. Manager Thomas Ableidinger zeigte sich hocherfreut: „Durch viele Gespräche konnten wir Adriana von einem Engagement überzeugen. Sie hat sich nicht nur sportlich bei den ersten Trainings, sondern auch bereits menschlich sehr gut bei uns eingefügt.“ Medvedova wird künftig auch in Eggenburg wohnen, lehnte Ableidinger zufolge für das Engagement in Eggenburg sogar Angebote aus Deutschland ab.

Medvedova ist fünffache Meisterin der tschechisch-slowakischen Interliga, war zuletzt in Rumänien bei Minaur Baia Mare tätig. Die 1,84m große Torfrau soll der Garant dafür sein, dass Eggenburg nichts mit dem WHA-Abstiegskampf zu tun hat. Aber noch etwas macht Thomas Ableidinger zuversichtlich: „Erstmals seit vielen Jahren haben wir vor Meisterschaftsstart keine verletzte Spielerin und sind aktuell komplett.“

Platz eins bei Turnier in Wiener Neustadt

Bis zum Meisterschaftsstart am 12. September mit dem Heimspiel gegen Hypo NÖ könnte noch eine rechte Aufbauspielerin mit linker Wurfhand zum Team stoßen. „Es laufen Gespräche, aber es sind auch andere Vereine an unserer Kandidatin dran“, so Ableidinger. Vollzug konnte er hingegen bei einem weiteren Transfer melden: Sophie Katona, die in Eggenburg ausgebildet wurde und zuletzt bei Ligakonkurrent MGA engagiert war, kehrt zum UHC zurück. Dass die Mannschaft bereits gut in Schwung ist, bewies sie auch bei einem Turnier am Wochenende in Wiener Neustadt. Nach einem 22:21-Erfolg über Trofaiach zogen die Eggenburgerinnen ins Endspiel ein und setzten sich dort gegen Gastgeber Wiener Neustadt 33:24 durch – Turniersieg!

„Derzeit läuft alles gut“, fasste Trainer Tibor Csoka zusammen. Seit 20. Juli bereitet er seine Truppe auf den nahenden Start vor. Aber nicht nur auf dem Platz gibt es einiges zu tun, sondern auch abseits davon. So müssen die Spielerinnen und der Trainerstab regelmäßig zum Coronatest – bisher waren alle Ergebnisse negativ.