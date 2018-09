EGGENBURG - WAIDHOFEN 40:21.

Eine glasklare Angelegenheit war dieses Waldviertel-Duell im Viertelfinale. 1. Landesligist Eggenburg setzte sich gegen das 2. Landesliga-Team Waidhofen souverän durch. Die Weichen dazu wurden bereits in den Anfangsminuten gestellt. Waidhofen ging zwar in Führung, danach zogen die Hausherren aber auf 7:1 davon, führten nach zwölf Minuten mit 11:2.

„Wir konnten das Vorgenommene gut umsetzen: Dass wir hinten gut stehen und schnell nach vorne spielen“, war Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek zufrieden. Nach der klaren Führung war‘s für Hutecek & Co. „ein gutes Testspiel in Hinblick auf die Meisterschaft“. Und auf das Cup-Halbfinale, das am Sonntag in Eggenburg ausgetragen wird und wo der ewige Rivale Horn zu Gast sein wird.

Mit Waidhofen hatten die Eggenburger dann nur noch zeitweise Probleme. „Wir hatten mal einen kleinen Hänger von ein paar Minuten, danach ging‘s aber wieder“, so Hutecek, der aufgrund des klaren Spielstandes viel durchwechseln konnte.

HORN - STOCKERAU 33:14.

„Das war ein sehr erfrischender Auftakt, der Lust auf mehr macht“, freute sich Stefan Bayer über den deutlichen 33:14-Erfolg über Stockerau im Viertelfinale des NÖ-Cups. Die Horner übernahmen von Anfang an das Kommando und hatten die Gäste stets im Griff. Schon früh konnten es sich die Gastgeber leisten, alle Kaderspieler einzusetzen. Die 6:0-Deckung stand von Beginn an sicher, ein ums andere Mal wurde mit schnellen Gegenstößen gepunktet.

„Ich glaube, dass uns die 6:0-Deckung heuer noch viel Freude bereiten wird. Im Angriff gab es, vor allem mit den Neuzugängen, noch einige Abstimmungsprobleme. Aber wir sind heuer mit Sicherheit um einiges schwerer auszurechnen. Für den Start war das schon sehr gut“, so Bayer. Sonderlob gab es für den 16-jährigen Lukas Straßberger, der sein Debüt in der Kampfmannschaft feierte.

Neben Topscorer Moritz Steinhauser (10 Tore) trugen sich noch zehn weitere Horner Spieler in die Schützenliste ein. Michael Bünger (5 Tore) dürfte in der neuen Saison wohl vermehrt im Aufbau eingesetzt werden.

Im Halbfinale kommt es gleich zum Bezirks-Duell mit Eggenburg. Bayer: „Das wird der erste richtige Gradmesser. Wir werden, wohl genauso wie Eggenburg, noch einiges ausprobieren, aber natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen.“ Das zweite Halbfinale bestreiten Tulln und Langenlois/Krems.