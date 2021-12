Gerüchte um UHC-Party trotz Lockdown

Gerüchte über eine angebliche Weihnachtsfeier der Eggenburger Handball-Damen schlagen derzeit in Eggenburg hohe Wellen. Noch während des Lockdowns sollen sich die Mitglieder des WHA-Teams am 10. Dezember in der Stadthalle zur Feier getroffen haben. Auch die Stadtgemeinde Eggenburg als Besitzerin der Stadthalle steht in der Kritik.

Laut einiger anonymer Beschwerden, die in der NÖN-Redaktion eingelangt sind, habe die Feier „gewisse Ausmaße“ angenommen: „Es wurde dann nicht einmal der Dreck weggeräumt. Eltern, die mit ihren Kindern am nächsten Tag auf die Eislaufbahn gekommen sind, haben sich über die herumliegenden Alkohol-Flaschen maßlos geärgert“, erzählt ein Eggenburger. Die Bevölkerung sehe nicht ein, warum so eine Feier gerade zu Lockdown-Zeiten notwendig sei. Man habe zwar Verständnis, dass junge Leute gerne feiern wollen, aber: „Andere kämpfen seit fast zwei Jahren mit vollem Einsatz gegen die Pandemie. Es ist nicht sonderlich gescheit, auf deren Rücken so etwas zu tun“, meint ein anderer Eggenburger.

Es sei schade, dass der Handballverein, der sehr engagiert sei und tolle Nachwuchsarbeit leiste, jetzt wegen einiger weniger Personen in die Kritik gerate. Aber: „Wenn man so ein Fehlverhalten nicht aufzeigt und es keine Konsequenzen daraus gibt, wird es immer wieder passieren.“

Völlig unverständlich sind diese Vorwürfe für Thomas Ableidinger, Manager der UHC-Eggenburg Damen. Der Verein habe seine Weihnachtsfeier heuer wie schon im Vorjahr bewusst abgesagt: „Obwohl sie für den 18. Dezember geplant war und wir sie zu diesem Zeitpunkt sogar machen hätten dürfen“, sagt er. Auch sonst habe das Damen-Team keine Feier abgehalten habe, bei der es große Partystimmung gegeben habe. „Wenn die Vorwürfe stimmen würden, wäre es verwerflich. Aber sie stimmen einfach nicht“, so Ableidinger.

Stadtrat: „Gibt eine klare Linie der Gemeinde“

Es stimme, dass das Team am 10. Dezember – wie jeden Freitag – länger als sonst in der Stadthalle gewesen sei. Das Team komme dem Wunsch des Handballverbands nach mehr Professionalität nach und dokumentiere jeden Freitag etwa Details zum Training oder Physio-Therapie-Termine. „Diesmal haben die Damen zusätzlich Snacks, die von einem Vater einer der Spielerinnen gebracht worden seien, gegessen. Das war alles“, sagt Ableidinger.

Zudem: Abgesehen von zwei Spielerinnen seien alle Team-Mitglieder geimpft und würden darüber hinaus laufend getestet. Die Bereitschaft, sich in Absprache mit Verband und Gemeinde an sämtliche Vorgaben zu halten, sei für den Verein und das Damen-Team klar gegeben. „Die Mädchen haben als Spitzensportlerinnen eine Sonderstellung. Das heißt aber auch, Verantwortung zu übernehmen“, betont Ableidinger.

Auch die Stadtgemeinde lässt die Kritik, weggeschaut zu haben, nicht auf sich sitzen. „Es gibt seitens der Gemeinde eine klare Linie, heuer keine Weihnachtsfeiern von Vereinen in öffentlichen Gebäuden zuzulassen“, sagt der für die Stadthalle zuständige Stadtrat Stefan Jungwirth. Er glaubt nicht, dass es sich dabei um eine offizielle Feier gehandelt habe. „Ich werde das Gespräch mit dem Verein suchen, gegebenenfalls Konsequenzen setzen.“