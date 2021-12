Handball: Klara Schlegel zeigt bei der WM auf

Am Montagabend feierte Österreichs Handball-Nationalteam der Damen trotz der 19:31-Niederlage gegen WM-Gastgeber Spanien den Aufstieg als Dritter der Gruppe H in die Hauptrunde. Mitten drin war dabei mit der Nummer 23 auch eine Waldviertlerin: Klara Schlegel.

Die 20-jährige Eggenburgerin, die auf Vereinsebene mit dem TPSG Frisch Auf Göppingen in der 2. Deutschen Bundesliga spielt, trifft nun mit der ÖHB-Auswahl in der Hauptrunde auf die Gruppe-G-Teams Brasilien, Kroatien und Japan. Da Österreich die bisher einzigen Zähler gegen das bereits ausgeschiedene China eingefahren hat, nehmen Schlegel & Co. null Punkte in die Hauptrunde mit. In die K.o.-Phase steigen dann nur die besten zwei Teams auf. Der erste Schritt zu dieser Sensation wäre für die Österreicherinnen am Mittwoch gegen Gruppensieger Brasilien möglich.

Eine schwere Aufgabe für die Österreicherinnen, die ihre erste WM-Endrunde seit zwölf Jahren schwer ersatzgeschwächt bestreiten müssen. Schon beim Turnierstart sah man sich einem Corona-Cluster gegenüber. Die vier Leistungsträgerinnen Petra Blazek, Sonja Frey, Stefanie Kaiser, Nina Neidhart sowie Trainer Herbert Müller und dessen Co Erwin Gierlinger fielen bereits vorm Auftakt gegen China aus. Vor Spiel Nummer zwei gegen Argentinien musste auch Josefine Huber covidpositiv passen. Beim Gruppenabschluss gegen Spanien war dann zudem Topscorerin Katarina Pandza (19 Tore) betroffen.

Auch Schlegel musste aufgrund der prekären Situation bislang mehr Verantwortung, als angenommen, übernehmen. So stand sie bisher in jedem Spiel regelmäßig auf dem Platz, steuerte beim 38:27-Sieg über China ein Tor bei, traf beim 29:31 gegen Argentinien dreimal. Schlegel hatte außerdem kurz vor Schluss nach einer spektakulären Aufholjagd nach einer zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Führung der Südamerikanerinnen Pech: Die Nachwuchshoffnung warf aus der zweiten Reihe, aber zu zentral. Das wäre die Chance zum 30:30 gewesen. Im folgenden Gegenangriff fixierte Argentinien den Sieg. Trotzdem lieferte sie auch in diesem Spiel, bei dem erneut Müllers Bruder Helfried als Interimscoach im Einsatz war, eine solide Performance ab.

Gegen Spanien sahen die Österreicherinnen, die mit den sechs Ausfällen fast die gesamte erste Garnitur vorgeben mussten, wenig Land. Ein kämpferischer Auftritt scheiterte insgesamt an der dünnen Personallage. Schlegel avancierte aber zum Lichtblick, lieferte eine konzentrierte Leistung ab und holte gleich drei Siebenmeter durch beherzte Vorstöße heraus.

Auch gegen Brasilien am Mittwoch wird das Waldviertler Nachwuchstalent sicher wieder eine Rolle spielen. Hoffnung auf eine etwas bessere Ausgangsposition in der Hauptrunde machte den Österreicherinnen indes auch der Handball-Weltverband IHF. Dieser möchte dem ÖHB entgegenkommen und österreichisches Recht in Bezug auf Corona geltend machen. Somit könnte sich ein Teil der Spielerinnen nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten und zurückkehren – nicht, wie in Spanien eigentlich Gesetz, nach zehn. Mit dem Veranstalter soll sich die IHF geeinigt haben, eine Bestätigung stand zu Redaktionsschluss noch aus.