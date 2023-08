Ohne sie würde im Bezirk Horn der Ball ruhen

Was wäre der Fußball ohne die ehrenamtlichen Helfer? Vermutlich in der heutigen Form nicht durchführbar. Neben vielen anderen Tätigkeiten im Hintergrund bringen die Vereine im Rahmen des Meisterschaftsbetriebs pro Kalenderjahr zwischen zwölf und 16 Heimspiele über die Bühne – die alle einer – je nach Besucherzahl von 100 bis teils sogar mehr als 1.000 Zuschauern – mittleren bis großen Veranstaltung gleichkommen.

Neben den 32 Spielern auf dem Spielfeld (je 11 plus je 5 Ersatzspieler) ist dafür eine Vielzahl von Händen notwendig, um so einen Spieltag über die Bühne bringen zu können – alles ehrenamtliche Helfer. Wir haben uns die Situation im Bezirk Horn exemplarisch anhand von zwei Vereinen angeschaut.

Ein Heimspiel hängt an etwa 15 Personen

Der eine ist der SCU Gars/Kamp, bis zum Sommer noch in der sechstklassigen Gebietsliga, in der am Wochenende startenden neuen Saison nur mehr in der 1. Klasse Nordwest/Mitte. Am Organisationsaufwand eines Spieltages habe der Abstieg aber kaum etwas verändert, schildert Obmann Gerhard Lechner.

Gerhard Lechner ist Obmann des SCU Gars. Foto: privat

An etwa 15 Personen hängt so ein Heimspiel. Angefangen von der Eintrittskassa und der Kantine über den Sicherheitsdienst und die Betreuung des Fußballplatzes generell bis hin zum Organisieren und Waschen der Dressen, dem Linienziehen am Spielfeld oder der Organisation von Spieltagssponsoren – rund um ein Heimspiel sind unzählige kleinere oder größere Tätigkeiten zu erledigen.

Viele weitere Aufgaben rund ums Spiel in Horn

In Gars wird das alles ehrenamtlich gestemmt, betont Lechner, macht sich aber schon seine Gedanken über die Zukunft: „Es ist schwierig, die junge Generation für ehrenamtliche Mitarbeit zu begeistern, neue Helfer zu bekommen.“ Auch die Corona- Pandemie, in der Fußball teils nicht möglich war, habe die Lage erschwert. „Viele haben gesehen, dass es auch ohne Fußball geht, und andere Freizeitbeschäftigungen gefunden“, meint Lechner, will aber nicht jammern: „Es finden sich immer wieder Leute, die den Verein freiwillig unterstützen.“

Ohne Freiwillige geht es auch beim SV Horn nicht. Ansonsten ist ein Spieltag in der Sparkasse-Horn-Arena aber ein Kontrastprogramm zu den übrigen Sportplätzen des Bezirks. Bei den Spielen in der 2. Bundesliga setzt der Profiklub großteils auf bezahlte Mitarbeiter – etwa 20 Prozent der Mitarbeiter seien ehrenamtlich dabei, informiert der Verein: „Viele davon sind schon teils 20 Jahre dabei, der Verein liegt ihnen am Herzen.“ Neben Aufgaben wie Kantine oder Kassa, die es auch auf Amateursportplätzen gibt, muss im Profibereich auch für andere Dinge gesorgt werden: So muss die Polizei vor Ort sein, das Ticketing ist aufwendiger, dazu müssen Werbungen organisiert werden.