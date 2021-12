UHC Eggenburg: Keine Schonfrist über Weihnachten

Eggenburg steht tabellentechnisch bereits uner Druck. Schon am kommenden Samstag, um 18 Uhr, steigt der Jahresabschluss in Margarethen, die Brust wird gegen die fünftplatzierten Fivers aber alles andere als groß sein. Denn: Von bislang acht absolvierten Partien in der WHA Meisterliga gewann der UHC nur eines, spielte einmal Remis und verlor bereits ganze sechs Mal. Das bedeutet die rote Laterne, die Lage verschärften noch dazu zuletzt personelle Schwierigkeiten.

Mit den Personalproblemen werden die Eggenburgerinnen auch am Wochenende konfrontiert werden. Sandra Zeitelberger, Anna Schuhäcker und Natalie Svobodova werden laut Trainer Tibor Csoka auf jeden Fall fehlen und erst im Jänner zurückkehren können. Der Ausfall der Stammakteurinnen machte sich bereits in vergangenen Partien bemerkbar, für Csoka aber keine Ausrede: „Sicher macht es das nicht leichter, aber wir haben 15 Leistungsträgerinnen.“ Trotzdem werde das Spiel bei den MGA Fivers ein schweres, erklärte der Übungsleiter.

Die vergangenen Wochen, die vorrangig Weltmeisterschafts-bedingt spielfrei waren, nützte er intensiv, gleich fünfmal pro Woche wurde trainiert: „Die Mädels haben sich daran gewöhnt und waren mit Einsatz dabei. Natürlich konnten wir, wegen den Ausfällen, nicht optimal trainieren, trotzdem war ich sehr zufrieden“, lobte Coska.

Nun sei allerdings „jedes Spiel wichtig“, weswegen der Trainer seinen Spielerinnen auch über Weihnachten keine allzu lange Auszeit einräumt, sondern lediglich den 24., 25. und 26. freigibt, wie er ankündigte.

„Die Entscheidungsphase ist im Jänner und Februar. Es wird grundsätzlich sehr schwer, deshalb hoffe ich auch, dass bis dahin alle fit sind. Wir müssen dann wirklich gut sein“, meinte Csoka. Insgesamt sei er aber zuversichtlich, gab sich vor dem anstehenden Jahresabschluss und der selbst definierten „Entscheidungsphase“ sehr gelassen.