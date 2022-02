Corona bremste UHC Eggenburg aus

Am Samstag hätten die Eggenburgerinnen im ÖHB Cup-Viertelfinale bei Zweitligist Perchtoldsdorf antreten sollen – daraus wurde aufgrund einiger Covid-Fälle im eigenen Lager, die nach dem WHA-Spiel bei Graz aufpoppten, vorerst nichts. „Schade“, sagt Teammanager Thomas Ableidinger. „Wir hätten dieses Spiel gerne mitgenommen, damit wir wieder Selbstvertrauen für die Meisterschaft tanken können.“ Denn Eggenburg geht gegen den Tabellen-Sechsten der 2. Liga als klarer Favorit in die Partie. Ein Nachtragstermin stand zu Redaktionsschluss noch aus.

So wird‘s für Eggenburg am Samstag (19 Uhr) wieder in der Meisterschaft ernst. Bis dahin sollte sich der interne Covid-Cluster aufgelöst haben, meint Ableidinger. Rein sportlich gesehen betrachtet er das Duell gegen den Tabellenführer als „Bewegungstherapie“. „Unsere Spiele kommen noch.“ Alles andere als eine klare Eggenburger Niederlage wäre eine Überraschung.

Ableidinger sieht die Ausgangslage in der Meisterschaft für das Schlusslicht ähnlich wie Trainer Tibor Csoka. Der sprach zuletzt davon, dass Eggenburg wohl noch „zwei, drei Siege“ für den Klassenerhalt benötige. „Wenn wir in der Offensive endlich unsere Chancen verwerten, mache ich mir gar keine Sorgen“, sagt Ableidinger. Die Defensive hätte sich stabilisiert, die Offensive sei aber nicht treffsicher genug. „Das ist unser größtes Manko – daran müssen wir weiter hart arbeiten.“

Nach dem Heimsieg gegen Trofaiach hätten die Egggenburgerinnen auch in Graz gewinnen können. Der Teammanager sah sich das Spiel auf Video an, traute seinen Augen nicht: „Machen wir ein paar unserer vielen Chancen rein, gewinnen wir ganz klar.“ Fix scheint, dass der Tabellenletzte den Gang in die WHA Challenge antreten muss. In der zweiten Liga mischt derzeit Tulln die Liga auf und hegt Aufstiegsambitionen.